କରଜରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ସବୁ କିଛି, ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଅସମ୍ଭାଳ, ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ ବିଗ୍‌-ବି

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆଶିଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ

By Rojalin Mishra

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍‌ରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଫି। ତାଙ୍କ କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳିମାଡ଼ରେ ସିନେମା ହଲ କମ୍ପିଉଠେ। ସାରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବି ନାମରେ ଜାଣି। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋ ମଧ୍ୟ ଫିକା।

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏପରି ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟାର କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୮୨ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମି ନାହିଁ।

ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ବାହାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଧାଡି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। କିନ୍ତୁ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଯିଏ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଗରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି।

ସେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ବାଜି ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦେବାଳିଆ ହେବା ନିକଟରେ ଥିଲେ।

ଅଭିନେତା ଆଶିଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ସମୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧାର ଦେଇଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ।

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆଶିଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ

ଆଶିଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କନ୍ନନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ କଷ୍ଟକର ଦିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ବିଗ୍ ବି ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ସେ କହିଥିଲେ- ‘ମୃତ୍ୟୁଦାତା’ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ।

ଏହା ତାଙ୍କର କମବ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ବାପା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ସକାଳେ ବିମାନ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରି ଯାଉଥିଲି।

ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅମିତାଭ ଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବେ କି? ସେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ।
ମୋ ମାଆ ସେତେବେଳେ ହୃଦଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଚିଠି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଥିଲି।’

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ
ଆଶିଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।

ସେ କହିଥିଲେ- ‘ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ମେଜର ସାବରେ କାମ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ସେ ସାରା ରାତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ସେ ନା ଦାଢ଼ି କାଢ଼ିଥିଲେ ନା ମୁଛ, ସେ ସବୁକିଛି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ।

ଯଦି କେହି କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ଅମିତ ଜୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। ଲୋକମାନେ କାମ ନ ପାଇବା ଏବଂ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉପରେ କବଳ ଥିଲା। କୁଲି ସେଟରେ ସେ ଆହତ ହେବା ପରେ, ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉ ନଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବାଳିଆ ହେବାକୁ ବସିଥିଲେ, ସେ ସେହି ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ସେ କେବେ କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ।’

ଏହା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ‘ମେଜର ସାବ’ (୧୯୯୮) ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ((ABCL ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଥିଲା।

ସେହି ସମୟରେ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ହରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ।

କାରଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକାଠି ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଭୁଲରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି।

ଏ ବିଷୟରେ ବିଗ୍ ବି କହିଥିଲେ – କେହି ଆମକୁ ଭଲ ଆର୍ôଥକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନକରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାଗଜପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲୁ।

