ଅମିତାଭଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା କରୁଥିଲେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଶେଷରେ ଅଭିନେତା କରିଦେଲେ Breakup

ଅମିତାଭଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ । ମାୟା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ।

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ବଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଉଭୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକାଠି ଜୀବନ କଟାଇଲେଣି । ବିଗ୍ ବି ଏବଂ ଜୟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1971 ମସିହା ଫିଲ୍ମ ‘ଗୁଡ୍ଡି’ ସେଟରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ବିବାହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣି ନଥିବେ ଜୟା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ।

ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ବାୟୋଗ୍ରାଫର ହନିଫ୍ ଜାଭେରୀ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅମିତାଭ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଅମିତାଭଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ‘ସାତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ’ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।

କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ
ହନିଫ୍ ଜାଭେରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମାୟାଙ୍କ ସହିତ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କୋଲକାତାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରାୟ 250-300 ଟଙ୍କା ଥିଲା।

ଅମିତାଭ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କୋଲକାତାରେ ଚାକିରି କରିବା ପରେ, ଅମିତାଭ ଫିଲ୍ମରେ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଜୁହୁରେ ଏକ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ମାଆ ତେଜି ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଥିଲା।

ମାୟା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତେଜି ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଅମିତାଭ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅମିତାଭ ସେହି ଘର ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ସାତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ

ସେହି ସମୟରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ‘ସାତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ’ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମେହମୁଦଙ୍କ ଭାଇ ଅନୱର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ହନିଫ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେ ଅନୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯାହା ପରେ ଅନୱର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ।’ ଅନୱର ସେହି ଫ୍ଲାଟ୍ ମେହମୁଦଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅମିତାଭ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଘରେ ରହୁଥିଲେ।

ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ
ହନିଫ କହିଥିଲେ, ‘ସେ ଏବଂ ମାୟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ହୁଏତ ସେମାନେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଅମିତାଭଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସ୍ଥିର ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଅମିତାଭ ବହୁତ ଲାଜକୁଳା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାୟା ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲେ।

ମାୟା ଅମିତାଭଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ଏ ଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ସେ ଅମିତାଭଙ୍କ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଅନୱର ଅଲି ଏବଂ ଅମିତାଭଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଅମିତାଭ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ।

କରିଦେଲେ ବ୍ରେକଅପ
ହନିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୱର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ‘ଅନୱର ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଆରେ ‘ସାତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ’ର ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅମିତାଭଙ୍କୁ ମାୟା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ମାୟା ବଚ୍ଚନ ପରିବାରରେ ଫିଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଅମିତାଭଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଅମିତାଭ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ । ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାୟାଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଉଭୟ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ୧୯୭୩ ମସିହାରେ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

