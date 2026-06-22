ଅଁଳା ଶରୀରକୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ; କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଗ୍ୟାସ, ଏସିଡିଟି ଦୂର କରିଥାଏ
୧୦୦ ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚା ଅଁଳାରେ ରହିଛି ୬୦୦ରୁ ୭୦୦ ଗ୍ରାମ ଭିଟାମିନ-ସି। ଅର୍ଥାତ ୭୦୦ ଗ୍ରାମ କମଳାଠାରୁ ୨୦ ଗୁଣା ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍-ସି। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଏ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅଁଳାକୁ ‘ଅମୃତ ଫଳ’ ବା ‘ଧାତ୍ରୀ ଫଳ’ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ ମାଆ ଭଳି ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ ଅଁଳା। ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧା ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅଁଳାରେ ରହିଛି ୧୦୦ଟି ରୋଗର ଔଷଧ! ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଁଳା ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ‘ସୁପରଫୁଡ’ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି।
୧: କାହିଁକି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଁଳା?
୧୦୦ ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚା ଅଁଳାରେ ରହିଛି ୬୦୦ରୁ ୭୦୦ ଗ୍ରାମ ଭିଟାମିନ-ସି। ଅର୍ଥାତ ୭୦୦ ଗ୍ରାମ କମଳାଠାରୁ ୨୦ ଗୁଣା ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍-ସି। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଏ। ଶରୀରକୁ ବୁଢା ହେବାକୁ ଦିଏନାହିଁ। କ୍ୟାନସର ସହ ଲଢେଇ କରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରେ। ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼କଥା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ ଅଁଳା।
୨: ଶରୀର ପାଇଁ ୧୦ଟି ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏଁ: ଭିଟାମିନ-ସି ଓ ଟ୍ୟାନିନ ମିଶି ଧଳା ରକ୍ତ କଣିକା ବଢାଏ। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱରରୁ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। ଦିନକୁ ୧ଟି ଆଁଳା ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଥାଏ।
କେଶ ପାଇଁ ଅମୃତ: ଅଁଳା ତେଲ ବା ରସ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ କେଶ ଝଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା କେଶ କମିଥାଏ। ନୂଆ କେଶ ଉଠେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇଟୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କେଶ ମୂଳକୁ ପୁଷ୍ଟି ଦିଏ।
ଚର୍ମକୁ ଚମକାଏ: ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ କୋଲାଜେନ ତିଆରି କରେ। ଶରୀରରେ କୁଞ୍ଚନ, ଦାଗ, ବ୍ରଣ କମାଏ। ଅଁଳା ରସ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ୧୫ ମିନିଟ ପରେ ଧୋଇଦେଲେ ଚର୍ମ ଗୋରା ଦେଖାଯାଏ।
ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢାଏ: ଫାଇବର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଗ୍ୟାସ, ଏସିଡିଟି ଦୂର କରିଥାଏ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଁଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ସହ ଖାଇଲେ ଭୋକ ବଢ଼ାଏ।
ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଅଁଳାରେ ଥିବା କ୍ରୋମିୟମ ଇନସୁଲିନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବଢାଏ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଅଁଳା ରସ ୨ ଚାମଚ ପିଇଲେ ସୁଗାର ଲେବଲ ୨୧% ଯାଏଁ କମେ ବୋଲି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ହୃଦୟକୁ ସୁରକ୍ଷା: ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏଲ୍ଡିଏଲ୍ କମାଏ। ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏଚ୍ଡିଏଲ୍ ବଢାଏ। ରକ୍ତନଳୀକୁ ସଫା ରଖେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ଆଖି ପାଇଁ ଭଲ: ଭିଟାମିନ-ସି ଓ କ୍ୟାରୋଟିନ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋକେ। ଅଁଳା ରସ ମହୁ ସହ ପିଇଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢେ।
ଲିଭର ସଫା କରେ: ଅଁଳା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲିଭର ଡିଟକ୍ସ। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର, ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଅଁଳା ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି।
ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରେ: ଆଇରନ ଅଧିକ ଓ ଭିଟାମିନ-ସି ଥିବାରୁ ଶରୀର ଆଇରନକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଷଣ କରେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ।
କ୍ୟାନସର ପ୍ରତିରୋଧ: ଗାଲିକ ଏସିଡ, ଏଲାଜିକ ଏସିଡ ଭଳି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ କ୍ୟାନସର କୋଷକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ବିଶେଷକରି ପେଟ, ଲିଭର ଓ ଚର୍ମରେ କ୍ୟାନସର ବିରୋଧରେ କାମ କରିଥାଏ।
କିଏ ସାବଧାନ ହେବେ?
ଲୋ ବିପି: ଅଁଳା ବିପି କମାଏ। ତେଣୁ ଲୋ ବିପି ରୋଗୀ ଅଧିକ ଖାଇବେନି।
ସର୍ଜରୀ ପୂର୍ବରୁ: ଅଁଳା ରକ୍ତ ପତଳା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପରେସନର ୨ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
ଏସିଡିଟି: ଅଁଳା ଖାଲି ପେଟରେ ଅଧିକ ଖାଇଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏସିଡିଟି ହୋଇଥାଏ। ଖାଇବା ପରେ ଖାଆନ୍ତୁ।
କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ: ଅଁଳାରେ ଅକ୍ସାଲେଟ ଅଛି। କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ଖାଆନ୍ତୁ।
ସତର୍କ ସୂଚନା: ଅଁଳା ଦେହ ପାଇଲ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ଅଧିକ ଅଁଳା ସେବାନ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଅଧିକ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ।