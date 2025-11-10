ବିନାଶକାରୀ କେମିକାଲ ବୋମା: ଓବାମା -ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରୟୋଗ, ଏବେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଏହାର ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ବିନାଶକାରୀ କେମିକାଲ ବୋମା: ଓବାମା -ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରୟୋଗ, ଏବେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଏହାର ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ଆତଙ୍କବାଦୀକଙ୍କ ହାତରେ କେମିକାଲ ବୋମା । ଓବାମା -ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରୟୋଗ ।
ଗାନ୍ଧୀନଗର: ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ, ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (ATS) ର ଗୁଜୁରାଟ ୟୁନିଟ୍ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚୀନ୍ରେ MBBS ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛୁ ଯେ, ସେହି ଆତଙ୍କୀମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ବୋମା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହେଲେ. ଅହମ୍ମଦ ମୋହିୟୁଦ୍ଦିନ ସୟଦ, ଆଜାଦ ସୁଲେମାନ ଶେଖ୍ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସୁହେଲ୍ ମହମ୍ମଦ ସଲିମ୍ । ଅହମ୍ମଦ ମୋହିୟୁଦ୍ଦିନ ସୟଦ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ରୁ MBBS ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କି ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ବିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ?
ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ‘ରିସିନ୍’ ନାମକ ଏକ ଘାତକ ରାସାୟନିକ ବିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସୟଦ ତାଙ୍କ ରାସାୟନିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି ରିସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ରିସିନ୍ ଏତେ ଘାତକ ଯେ, ଏହାର ମାତ୍ର 1.78 ମିଲିଗ୍ରାମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ବା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ଯମରେ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା 48 ରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘାତକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଏ।
କୌଣସି ପ୍ରତିଷେଧକ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ
ରିସିନ୍ ବିଷ କ‘ଣ?
1-ରିସିନ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାଷ୍ଟର ବିହନରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍
2-ଏହା ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର Chemical Weapons Convention (CWC) ର ସୂଚୀ 1 ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ – ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
3-କେବଳ 1.78 ମିଲିଗ୍ରାମ ରିସିନ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
4-ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିମ୍ବା ଗିଳିବାର 48 ରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘାତକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଏ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିଷେଧକ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ OPCW (ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ ସଂଗଠନ) (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗରମ ଏବଂ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବିସ୍ତାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରିସିନ୍ ବ୍ୟବହାର
୨୦୧୩: ୨୦୧୩ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ରିସିନ୍ ଥିବା ଚିଠି ପଠାଯାଇଥିଲା।
୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୦: ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୦ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିସିନ୍ ଥିବା ଜିନିଷ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ATS କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଜବତ
ଗୁଜୁରାଟ ATS ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ରିସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରିସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରିସିନ୍ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।