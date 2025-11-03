ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର କିଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ହରମନପ୍ରୀତ? ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ପାଇନଥିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କରାଇଲେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା

Amol Muzumdar: ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏହା ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏହା ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।

ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ନିଜେ କେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ଇତିହାସରେ ନିଜ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର କିଏ:ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ସେହି ଯୁଗର ଅଟନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ତଥାପି, ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ କେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା।

ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ୧୭୧ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୧,୧୬୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅମୋଲ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ୩୦ଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭାରତ ପାଇଁ କେବେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା।

ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଆଜି ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ କଲା ବାଧ୍ୟ : ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୦୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇ ନଥିଲେ।

ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ଗଭୀର ଭାବରେ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଅନିଲ ମଜୁମଦାର କହିଥିଲେ, “ହାର ମାନ ନାହିଁ, ତୁମ ଭିତରେ ଏବେ ବି କ୍ରିକେଟ ବାକି ଅଛି।” ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା।

ଅମୋଲ ମୁଜୁମଦାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ: ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ୨୦୧୪ ମସିହାରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅମୋଲ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, “ମୁଁ କେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିନାହିଁ, ମୋ ମନରେ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା।” ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ।

ଅମୋଲ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟରେ ଜଡିତ ରହିଲେ, ଆଇପିଏଲରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ କାମ କଲେ। ୨୦୦୩ ମସିହାରେ, ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି।

