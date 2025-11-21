ଆଉ ଶୁଳ୍କ ନୁହେଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ; ଭାରତ ଉପରେ ରାଗିବାର କାରଣ କଣ…
କାହିଁକି ପୁଣି ଭାରତ ଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମସ୍ତ ବୟାନକୁ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ତେଣୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛାରେ ହତାଶ ହୋଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଇରାନକୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟରେ ଜଡିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତ କୌଣସି ଆମେରିକାର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ କିମ୍ବା ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସାଲିସ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛି।
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ: ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜାହିର ହୁସେନ ଇକବାଲ ହୁସେନ ସୟଦ, ଜୁଲଫିକର ହୁସେନ ରିଜଭି ସୟଦ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର-ଭିତ୍ତିକ RN ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ପୁଣେ-ଭିତ୍ତିକ TR6 ପେଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିଆ LLP ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆମେରିକା କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି: ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ, ଇରାନକୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟରେ ଜଡିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟ ତେହେରାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
“ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବିପଦ” ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବେଆଇନ ତୈଳ ବିକ୍ରୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ ଶାସନର “ଦୁର୍ଣାର୍ଥକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ” ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଥିବା ଜାହାଜ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି।
ସେମାନେ ଇରାନ-ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପରିବହନ କରୁଥିବା ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି।
୪୧ଟି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ: ଇରାନର ତୈଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ରପ୍ତାନି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଇରାନର ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ନେଟୱାର୍କକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ ୪୧ଟି ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାହାଜ ଏବଂ ବିମାନକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି।
ଷ୍ଟେଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗତକାଲି କହିଛି ଯେ ଏହି ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଇରାନ-ସମର୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।