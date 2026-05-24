ଗୁରୁଦ୍ୱାରାରେ ଜପ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍, ୨ ମୃତ

By Manoranjan Sial

ଅମୃତସର: ପଞ୍ଜାବ ଅମୃତସରସ୍ଥିତ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ଶହୀଦାଁ ସାହିବରେ ଆଜି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କାର ସେବା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଶଟରିଂରୁ ଏକ ବଡ଼ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଚାପି ହୋଇ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୮ଜଣ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ପରିସରରେ ଚିତ୍କାର ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ଏଡିସିପି ବିଶାଲଜିତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ସାହିବରେ ‘ଚୌପହିରା’ (ଧାର୍ମିକ ପ୍ରାର୍ଥନା) ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜପ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଶଟରିଂର ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ତଳେ ବସିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଚାପି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର‌୍ୟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଧାର୍ମିକ ସେବା ଓ ଜପରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ପରିସରରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଏଡିସିପି ବିଶାଲଜିତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଲା ଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି।

