8 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ମିଳିଲା ପୋଲିସ ଚାକିରି; SP ଦେଲେ ଜଏନିଂ ଲେଟର… ମିଳିବ ଏତେ ଦରମା, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କାମ
ଭୋପାଳ: 8 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ମିଳିଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି । ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ଏହା ସତ । ପୋଲିସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ନିଜେ ଝିଅଟିକୁ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ମିଳିଛି। ଝିଅଟି ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷର। ବାସ୍ତବରେ ଝିଅଟିର ବାପା ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଏସପି ମାତ୍ର 25 ମିନିଟରେ ଝିଅର ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଜଏନିଂ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ମହାକାଳ ଥାନାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ନମ୍ବର 988 ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କର 17 ମଇ 2025 ରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର SP ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ଇଚ୍ଛା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ଶିଶୁ କନଷ୍ଟେବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଉଜ୍ଜୈନ SP ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 25 ମିନିଟରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ଇଚ୍ଛାଙ୍କୁ ଶିଶୁ କନଷ୍ଟେବଳ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଶିଶୁ କନଷ୍ଟେବଳ କରାଯାଏ
କହାଯାଏ ଯେ ଇଚ୍ଛା ରଘୁବଂଶୀ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟ ମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନାବାଳକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ କନଷ୍ଟେବଳ କରାଯାଏ। ଏହି ପିଲାମାନେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ବିଭାଗର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପୋଲିସର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବିଭାଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି।
୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସିଧାସଳଖ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନାବାଳକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଲ ଆରକ୍ଷକ କରିବା ପଛରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ।
ଚାକିରିରେ ଥିବା ଝିଅକୁ ଏତେ ଦରମା ଦିଆଯିବ
ଇଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ ବର୍ଷ ବୟସର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ନାମ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବେ, ସେ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ
କନେଷ୍ଟବଳ ହୋଇପାରିବେ। ଇଚ୍ଛାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରମା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଶିଶୁ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଜଣେ ନୂତନ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଦରମାର ଅଧା ଦରମା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଚ୍ଛାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୫,୧୧୩ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ମାସରେ ଥରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସି ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ କନେଷ୍ଟବଳ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମିଳିବ ।