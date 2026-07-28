ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ; ବାମ୍ଫ ନେଉଛନ୍ତି ୩ ଭଉଣୀ, ଗୁହାରୀ କରିବେ କାହାକୁ?
୩ ଭଉଣୀ ହାଜର ହୋଇ ଲିଖିତ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ଓ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିବାହର ଏହି ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲୁ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ତିନି ଭଉଣୀ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ। ଭିଡିଓ କଲେ ଭାଇରାଲ କଲେ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ବାମ୍ଫ ଦେଲା ବାଳ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି। ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ତିନି ଭଉଣୀ ହାଜର ହୋଇ କହିଥିଲେ; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ଓ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିବାହର ଏହି ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲୁ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅମରୋହା ଜିଲ୍ଲାର ହସନପୁର ଜିଲ୍ଲା ହସନପୁର ଧୌରିଆ ଗାଁର ତିନି ଭଉଣୀ। ସେମାନେ ସରୋଜ, ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତୋଷ। ଏମାନେ ନିଜକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର କୁହନ୍ତି। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକ ଭଳି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି। ନିଜ ଭିଡିଓ ରିଲ୍ସ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସରୋଜ ବିଟେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି।
ଶ୍ୟାମପୁରୀ ଗାଁର ବିକାଶଙ୍କୁ ତିନି ଭଉଣୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭାବେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତିନି ଭଉଣୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନଜଣାଇ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବିକାଶଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଏକାଠୀ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଙ୍ଗଠନ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତିନି ଭଉଣୀ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ନିଜ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ୩ ରାଣୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
୩ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାହ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବାଳ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି (CWC) ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି। ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୩ ଭଉଣୀ ହାଜର ହୋଇ ଲିଖିତ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ଓ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିବାହର ଏହି ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ପୋଲିସ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ଚାପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଭୟରେ ଏହି ପ୍ରାଙ୍କକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ସତ କଥା କହିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ତିନି ଭଉଣୀ କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି: ବାଳ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବିକା ଓରଫ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି; ଏହି ପ୍ରାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇ ଦିନରେ ଖୋଲାସା କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ଚାପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଭୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲୁ।
ବିବାହକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ: ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ହୋମଯଜ୍ଞ, ସିନ୍ଦୂର ଦାନ ଓ ବିବାହର ଫେରେ ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରର ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀମାନେ ଏଭଳି କୌଣସି ବିବାହ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ହସନପୁର ନଗର ପାଳିକାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା। ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହଟି ସତ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ।
ଅମରୋହା ବାଳ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅତୁଲେଶ ଭାରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି; ଢୌରିଆ ଗାଁ ସହ ଜଡିତ ଏହି ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ଥାନା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରୋବେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ଯୁବତୀମାନେ ନିଜ ବୟାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କୌଣସି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଥିଲା।