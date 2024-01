ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଭୁମିକମ୍ପ ଝଟକା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ତୀବ୍ରତା

ଆଇଜୋଲ: ଭାରତର ମିଜୋରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ଲୁଙ୍ଗଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୩.୫ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ମିଜୋରାମର ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ପିତ କରିଛି। ତ୍ରିପୁରାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର କମ୍ପନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ମିଆଁମାରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ, ନେପାଳରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭୂକମ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିକମ୍ପରେ ସମଗ୍ର ଜାପାନରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନକୁ ଆସିଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ ୬୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଆବର୍ଜନା ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ନିଫର କୁକୁରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଇଶିକାୱା ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜାପାନର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୬ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

Earthquake of magnitude 3.5 on the Richter Scale strikes Lunglei, Mizoram at 7:18 am: National Center for Seismology pic.twitter.com/QNqmFGQdL2

— ANI (@ANI) January 5, 2024