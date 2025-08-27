ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ଲଣ୍ଡା କଲେ, ଜୋତାମାଳ ପିନ୍ଧାଇଲେ, ପରିସ୍ରା ପିଆଇଲେ, ମାରିଦେଲେ…
ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବାକୁ ଯୋଜନା।
ବିହାର: ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଡାହାଣୀ କହି ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ୭୦ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ କହି ଉଭୟଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଚୂନ କଳା ବୋଳା ଯାଇଥିଲା। ଏତିକିରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ପିଆଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା।
ପରିସ୍ରା ପିଆଇଦେଲେ: ବିହାରର ନୱାଡାରୁ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ କହି ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ନୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର ହିସୁଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚୁ ଗଡ଼ ମୁଶାହାରୀରେ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ଗୟା ମାଂଝି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟିଥିଲେ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ଚୂନ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ରା ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା।
ମହିଳା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି: ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼ ଦେଖି ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।
ପରେ ମାମଲା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା।
ହିସୁଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ମୃତଦେହକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନୱାଡା ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହିସୁଆ କମ୍ୟୁନିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଡ଼ାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା: ଏହି ମାମଲାରେ ହିସୁଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଏସଆଇ ରୂପା କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହ କରି ପିଟିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଝଗଡ଼ାରେ ଗୟା ମାଂଝି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନିଷ୍ଠୁରତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚପଲର ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲା ଯାଇଥିଲା। ମଶାଣି ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଏବଂ ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।