ଯୁଦ୍ଧର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ ! ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପେଜେସକିଆନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେରିକା-ଇରାନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ, ଜାଣନ୍ତୁ ଚିଠାର ୧୪ଟି ସର୍ତ୍ତ

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତିର ଚିଠା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

US Iran Peace Deal :  ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତିର ଚିଠା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠାରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିବା, ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତି, ଇରାନର ପୁନର୍ନିମାଣରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମିଲ ରହିଛି।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଚୁକ୍ତିର ଚିଠା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭର୍ସାଇ ପ୍ୟାଲେସ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସୈାଜନ୍ୟମୂଳକ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ସମୟରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଚୁକ୍ତିର ଚିଠା ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।

ରଏଟର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେସକିଆନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଉପରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକା ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭେନ୍ସ ଏବଂ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ବାକେର ଗାଲିବାଫ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଉପରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିସାରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଏମ୍‌ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା…

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର:…

ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କଲା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ ବଘାଇ ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ‘ଇରନା’ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷର ସହିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଏବେ ଚୁକ୍ତିନାମାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପରଖିବାର ସମୟ ଆସିଛି।”

ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ଵାକ୍ଷର ପ୍ରଥମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ଵିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ତେହେରାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜେନେଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୈଠକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆମେରିକା-ଇରାନ ଚୁକ୍ତିର ଚିଠା

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇରାନ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତିର ଚିଠା (ଏମ୍‌ଓୟୁ) ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ। ଦସ୍ତାବିଜ୍‌ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖୁଲାସା କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଚିଠାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ୍‌କୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ଵାକ୍ଷର ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।

ଚିଠାରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ୧୪ଟି ସର୍ତ୍ତ କ’ଣ?

୧. ଆମେରିକା, ଇରାନ ଏବଂ ଚଳିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହି ଏମ୍‌ଓୟୁ ଉପରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରି ଲେବାନନ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ତତ୍କାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ଧମକ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଲେବାନନ୍‌ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ।

୨. ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ପରସ୍ପରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ। ପରସ୍ପରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ।

୩. ଉଭୟ ଦେଶ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ।

୪. ଏମ୍‌ଓୟୁ ଉପରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ନିଜର ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅବରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ କରାଯିବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ଯୁଦ୍ଧପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଅନୁରୂପ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଜର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ନେବ।

୫. ଏମ୍‌ଓୟୁ ସ୍ଵାକ୍ଷର ହେବାର ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ବୈଷୟିକ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ସହ ବାରୁଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହଟାଯିବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଇରାନ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସେବାକୁ ନେଇ ଓମାନ ଓ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରର ଅନ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋଚନା କରିବ।

୬. ଆମେରିକା ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଇରାନର ପୁନର୍ନିମାଣ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟୂନ ୩୦୦ ବିଲିୟନ (୩୦ ହଜାର କୋଟି) ଡଲାରର ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବେ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଲାଇସେନ୍ସ, ଛାଡ଼ ଏବଂ ଅନୁମତି ଆମେରିକା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

୭. ଆମେରିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ। ଏଥିରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ପ୍ରସ୍ତାବ, IAEA ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମିଲ ରହିବ। ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

୮. ଇରାନ ଦୋହରାଇଛି ଯେ ସେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କିମ୍ବା ବିକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରେନିୟମ କୁ IAEA ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ।

୯. ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶ ଯଥାସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବେ। ଇରାନ ନିଜର ବିଦ୍ୟମାନ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେରିକା କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିବ ନାହିଁ।

୧୦. ଏମ୍‌ଓୟୁ ଉପରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର ହେବା ମାତ୍ରେ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇରାନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଛାଡ଼ ଜାରି କରିବ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ବୀମା ଏବଂ ପରିବହନ ଭଳି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିବ।

୧୧. ଆମେରିକା ଇରାନର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟକ ରଖିଥିଲା କିମ୍ବା ଜବତ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବ। ଇରାନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଅର୍ଥରାଶିରୁ ଦେୟ ପୈଠ କରିପାରିବ। ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେଥିସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଓ ବୀମା ସେବାର ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ଛାଡ଼ ଜାରି କରିବ।

୧୨. ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଏହି କଥା ଉପରେ ସହମତ ଯେ, ଏମ୍‌ଓୟୁର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।

୧୩. ଏମ୍‌ଓୟୁ ଉପରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର ହେବା ଏବଂ ଏହାର ଧାରା ୧, ୪, ୫, ୧୦ ଏବଂ ୧୧ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ତଥା ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରହିବା ସ୍ଥିତିରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।

୧୪. ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC) ର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଏମ୍‌ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା…

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର:…

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୧୭୧…

ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନକୁ ବିରୋଧ, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ…

1 of 30,242