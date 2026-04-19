୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର iPhone ଏବେ ଅଧା ଦାମରେ! ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ ମାତ୍ର ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଫୋନ୍

ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଲଞ୍ଚ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫୋନଟିର ମୂଲ୍ୟ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି।

ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଡିଲ୍ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଭାଇସର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବଜେଟ୍ ଅଧୋକ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହୋଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପଛରେ ଅନେକ ଅଫରର ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ସମୟରେ, କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତୁରନ୍ତ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।

ବିଶେଷକରି, ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ Amazon ରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଅଧୀନରେ, ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।

ଏହା ସହିତ, ୬୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଫରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୋନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଏ।

କିନ୍ତୁ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫୋନର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଏବେ ବି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପାଦ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହା ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଏହା ସହିତ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉନ୍ନତ AI ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ।

କ୍ୟାମେରା କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଫୋନ୍ ଟି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏଥିରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଏବଂ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଥାଏ।

ଏହା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ।

Samsung ବଜାରରେ Galaxy S26 Ultraକୁ ବହୁବିଧ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବାଛିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହି ଫୋନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତି ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ।

ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଫରଗୁଡ଼ିକ ଡିଭାଇସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଆଣିଛି।

ପ୍ରାୟ ୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରିହାତି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହି ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏବେ କ୍ରୟ କରିବା କିଛିଟା ସହଜ କରିଛି।

ଫିଚର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହା ସ୍ମୁଥ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ରିଫ୍ରେସ୍ ହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ଗୁଣବତ୍ତା ଏତେ ଅସାଧାରଣ ଯେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ଗେମ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭବ କରେ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଡିଭାଇସ୍ କାହାଠାରୁ ପଛରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସର୍ବଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର୍ ରହିଛି, ଯାହା କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ବିନା ଭାରୀ ଆପ୍ସ, ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ।

ଏହା ସହିତ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା ଫୋନ୍‌କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲୁ ରଖିଥାଏ। ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

1 of 28,695