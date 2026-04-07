ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼: ଜଳୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ

ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଇରାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଇରାନର ଏକ ମିସାଇଲ୍ ସିଧାସଳଖ ଅଲ୍ ଜୁବୈଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସିଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି।

ଅଲ୍ ଜୁବୈଲ୍‌କୁ ସାଉଦି ଆରବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ରହିଛି। ସାଉଦିର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦେଶର ମୋଟ ଜିଡିପି ରେ ଏହାର ଅବଦାନ ପ୍ରାୟ ୭% ରୁ ୧୨% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ।

ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠାକୁ ସୌଦିର ମୋଟ ବିଦେଶୀ ନିବେଶର ପ୍ରାୟ ୫୦% ଅଂଶ ଆସିଥାଏ। ଏଠାରେ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ, ସାର (Fertilizer) ଏବଂ କେମିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଶକ୍ତି ବା ଊର୍ଜା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୫ ରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ୍ ତେଲର ପ୍ରୋସେସିଂ ହୁଏ ଏବଂ ବିରାଟ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପୂରା ସିଷ୍ଟମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି।

ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଏହି ସବୁ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବଡ଼ ଧରଣର ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସୌଦି ଆରବ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ତେଲ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ।

