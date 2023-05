Video: ଏପରି ଭୟାନକ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରକ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଟାଙ୍କୁରୀ ଉଠିବ ରୁମ, ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ୱିଟରରେ ମୋଟର ଯାନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଏଥର ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କେବଳ କିଛି ଇଞ୍ଚ ଭୂଲମ୍ବ ପଥର ଉପରେ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ, ଏହି କ୍ଲିପ୍ ଏକ ଆନିମେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକ ନାଟକୀୟ ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ଯୋଡିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ କଣ ହେଉଛି

ଏହି କ୍ଲିପ୍ ଅଂଶୀଦାର କରି ବ୍ୟବସାୟ ଟାଇକୁନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୋତେ କ୍ୟାପସନ୍ ସହିତ ପଠାଯାଇଛି: ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ?? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ‘ଅଫ୍ ରୋଡ୍’ ଯାଉଛି।ଭିଡିଓରେ ଏକ ବିଶାଳ ଟ୍ରକ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଥିବା ଆବଡା ଖାବଡା ରୋଡରେ ଯାଉଛି । ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ପକ୍ଷରୁ ଆସି ପହଁଚି ଯାଉଛି । ଏକ ଲୋଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଯେ, ଯଦି ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବ ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଟ୍ରକ୍ ଟି ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖି ଏବଂ ନିରାପଦରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି।

ଇନସାଇଡର୍ ହବ୍, ଏକ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଟ୍ରକ୍ ସିମୁଲେଟର ଖେଳରୁ ଆସିଛି। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟର ଉତ୍ତରରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ୟ କେହି ଏକ ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ ଯୋଡି ପାରିବେ କି ଯାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିମ୍ବା “ସାସ୍-ବାହୁ” ସିରିଏଲ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବ।

