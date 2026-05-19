“କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଟିକେଟ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ!” ବାହୁବଳୀ ନେତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ; କାହାକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ!

ବିହାରରେ ହଲଚଲ୍

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ। ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍)ର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଶିବହର-ସୀତାମାଢ଼ିରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ବିହାରରେ ଶାସକ ଦଳ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜେଡିୟୁ ନେତା ଏହି ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।

ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ, ଆନନ୍ଦ ମୋହନ କ୍ରୋଧର ସହିତ କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ପିତା ଏବଂ ପୁଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଏତିକିରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲେ ନାହିଁ; ସେ ଦଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, କିଛି ଜେଡିୟୁ ନେତାଙ୍କୁ “ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଏକ ନାଟକ” ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଆନନ୍ଦ ମୋହନ କହିଥିଲେ, “ଏହା କେବଳ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଶାସନ ହେଉଛି।” ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ ଅତୀତରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ତଥାପି, ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଭାବରେ ରାତାରାତି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପୁଅ ଚେତନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶିବହାରରୁ ଜେଡିୟୁ ସାଂସଦ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆନନ୍ଦ ସିଂହ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଏବେ ଟଙ୍କାର ଦଳ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି।

ତଥାପି, ଆନନ୍ଦ ମୋହନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦିଓ କୌଣସି ଜେଡିୟୁ ନେତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦଳର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

