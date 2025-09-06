ନିଜର ପ୍ରିୟ ଖେଳ କ୍ରିକେଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ଏବେ ପୁଅରୁ ଝିଅ ହୋଇଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଜିଲେଣି ସୁପରଷ୍ଟାର….

ନିଜର ପ୍ରିୟ ଖେଳ କ୍ରିକେଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ଏବେ ପୁଅରୁ ଝିଅ ହୋଇଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଜିଲେଣି ସୁପରଷ୍ଟାର….
ଅନାୟାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ’କୁ ଯିବା ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପୁଅରୁ ଝିଅ ସାଜିଥିବା ଅନାୟା ବିଗ୍ ବସ୍ ଯିବା ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ସେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅନାୟାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ’କୁ ଯିବା ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୂଚନା ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ, ସର୍ବୋପରି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଅନାୟାଙ୍କ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ଦେଖାଯିବେ
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅନାୟାଙ୍କ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ କେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ କରୁଛନ୍ତି? ଅନାୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେ ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ ନାମକ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ର ଅଂଶ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ ର ଦିନକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
View this post on Instagram
ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର…ସାବଧାନ! ଦେହରେ ନାହିଁ ପୋଷାକ, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଟାଣିଓଟାରି ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମ, ମାତିଲେଣି ‘ନ୍ୟୁଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ’ ….
‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ ନାମକ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ଯେଉଁଥିରେ ଅନାୟ ବାଙ୍ଗର ଏକ ଅଂଶ, ତାହା ପ୍ରତିଦିନ ଦିନ 12 ଟାରେ Amazon MX Player ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଅନାୟ ବାଙ୍ଗରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ, ତେବେ ଏବେ ଆପଣ MX Player କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିପାରିବେ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଭବ, ଖୁସି ନଅ ଉପରେ ଅଛି
ଅନାୟ ବାଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଶୋ’ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଏବଂ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ଶୋ’ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଏବେ ଆକାଶଛୁଆଁ । ଶେଷରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ।
ପୂର୍ବରୁ ଅନୟା ବାଙ୍ଗର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶୋ’ ବିଗ୍ ବସ୍କୁ ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୟା ବାଙ୍ଗର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ବିଗ୍ ବସ୍କୁ ଯିବା ଖବର କେବଳ ଏକ ଗୁଜବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।