ଏମିତି ୱାଡ଼େନଙ୍କୁ ଶହେ ସଲାମ?? ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବାନ୍ଧି ୬ କିମି ଚାଲି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ

ଏମିତି ୱାଡ଼େନଙ୍କୁ ଶହେ ସଲାମ?? ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବାନ୍ଧି ୬ କିମି ଚାଲି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ
ହେମା ଚୁନିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆଉ ପଛ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ହେମାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ବସ୍, ତା’ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥରେ ଫଟୋଟିକୁ ଟିକେ ନିରିଖି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାବୁଥିବେ ଝିଅଟି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ପିଠି ବାନ୍ଧି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ପୂରା ଭୁଲ। ଝିଅଟିକୁ ପିଠି ବାନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାଆ ନୁହଁନ୍ତି।
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅଟି ପଢ଼ୁଥିବା ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ୱାଡେନ୍ ‘ହେମା’। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାଆର ମମତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଘରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଝିଅକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବାନ୍ଧି ୬ କିମି ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଚାଲି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ହେମାଙ୍କୁ ଶହେ ସଲାମ୍।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ ଜିଲ୍ଲା ଗୁମ୍ମଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରମ ମଣ୍ଡଳର ବଡ଼ାପୁଟ୍ଟି ଗାଁ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଭଦ୍ରାଗିରି। ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ସେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବାଳିକା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଦାଦାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କୁରୁପମ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୁଣି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ରଜନୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ୱାର୍ଡେନ ହେମାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ୱାର୍ଡେନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଁ ବଡାପୁଟ୍ଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଁରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ହେମା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ରାସ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତାହା ପୁଣି ପାହାଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚ ଓ ଗଡାଣିଆ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ରାସ୍ତା। ସାଇକେଲରେ ଯିବା କଷ୍ଟକର। କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ ହେମା। ମନକୁ ଶକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ହେମା ଚୁନିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆଉ ପଛ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ହେମାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ବସ୍, ତା’ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ। ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପ୍ରାୟ ୬ କିମି ରାସ୍ତା ଚାଲ ଚାଲି କଞ୍ଚା ପଗଡ଼ଣ୍ଡି ଦେଇ ନେଲ୍ଲିକେକ୍କୁବା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରୁ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପାର୍ବତୀପୁରମ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।
ପାର୍ବତୀପୁରମ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି। ଠିକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ୱାର୍ଡେନ ହେମା ସାହସ ଓ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇନଥାନ୍ତେ ତାହାହେଲେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଆନ୍ତା। ହେମାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।