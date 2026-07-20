ମୋ ପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମା’ଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ କରିବ…

ଗତବର୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲେ ବଡ଼ପୁଅ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବଡ଼ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟବତୀ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋ’ ପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟହୀନ ମାଆର ଦେଖାଶୁଣା କିଏ କରିବ? ଇଏ ହେଉଛି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରୀତ ଜଣେ ଝିଅର କୋହ। ସମୟ ଆଗରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ୫୬ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ବଢ଼ିଲା ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ରାତିରେ ଚାନ୍ଦ ଦେଖାଉଥିଲେ, ସିଏ ବି ଠକିଦେଇ ଜହ୍ନ ରାଇଜକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାହାକୁ ଭରସା କରି ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ସପନ ଦେଖୁଥିଲେ, ବାହାହେଲା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକଦେଲା। ତାହାହେଲେ ବଞ୍ଚିବେ କାହିଁକି? ୮୦ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ନେଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି!!!

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଡ. ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର କୋନାସୀମା ଜିଲ୍ଲା ରାଭୁଲାପାଲେମ ମଣ୍ଡଳର ଚୋପ୍ପେଲା ଗାଁର ୫୬ ବର୍ଷୀୟା ମୀସାଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଅଫେରା ପଥରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବତୀ। ହେଲେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ପରିବାର ବୋଝ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ।

ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ, ଝିଅ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରୀତ ମାଆ। ନିଜେ ରୋଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇନଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଡ଼ିଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS…

ସପ୍ତାହ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର

ଗତବର୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲେ ବଡ଼ପୁଅ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବଡ଼ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟବତୀ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବଢ଼ିଲା ପୁଅକୁ ହରାଇଲା ପରେ ସୁନ ପୁଅକୁ ଆଶ୍ରାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ସାନ ପୁଅ ଓ ଝିଅକୁ ବାହା କରାଇଲେ। ବାହାଘର ପରେ ବଦଳିଲା ପରିବାରର ପରିଭାଷା।

ମାଆ ଓ ଆଈଙ୍କୁ ପର କରି ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ ଅଲଗା ରହିଲା ସାନ ପୁଅ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବତୀ? ଚଳିବେ କେମିତି? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଓ ତାଙ୍କ ୮୦ ବର୍ଷୀୟା ମା’ ବଡାପଲ୍ଲୀ ବୁର୍ରାମ୍ମା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଥିଲେ। ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଆ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ମାଆଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ କିଏ? ଏପରି ନାନା କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବତୀ।

ତେଣୁ ଶନିବାର ରାତିରେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ରବିବାର ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ମା’ ବଡାପଲ୍ଲୀ ବୁର୍ରାମ୍ମା ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ କଣ ପୋଲ ଉପରେ ବାଇବେଲ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଭରା କେନାଲକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମାଆ-ଝିଅ!

ଖବର ପାଇବା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବୁର୍ରାମ୍ମାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ସୂର୍ଯ୍ୟବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି; ସୂର‌୍ୟ୍ୟବତୀ ପ୍ରାୟତଃ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ମା’ଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ କରିବ? ସେ ଅନେକଥର ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ଶେଷ କରିବା ଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିବା ପରିବାର ଦାବି କରିଛି। ପୁଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏସବୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୟାନର ଅଂଶ ଓ ତଦନ୍ତରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

ପୁଲିସର କହିଛି; ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତର ଅଂଶ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସୂର‌୍ୟ୍ୟବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୋଠାପେଟା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS…

ସପ୍ତାହ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର

ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ…

୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ-ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି…

1 of 17,629