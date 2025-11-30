IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଲେ ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖେଳାଳି, ଆଉ IPLରେ ଆସିବେନି ନଜର, ହେଲେ KKR…
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏପରି ଦାୟିତ୍ୱ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲ IPLରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ (IPL ୨୦୨୬) ପୂର୍ବରୁ KKR ରିଟେନ୍ କରିନଥିଲା।
ରସେଲ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ନିଲାମରେ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ହେଲେ, ରସେଲ ସେହି ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ IPLରୁ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ କେବଳ ୧୨ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ KKR ର ପୋଷ୍ଟର ବୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
IPL ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି, ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲ KKR ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ IPL ୨୦୨୬ ରେ KKR ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲ IPLରୁ ଅବସର ନେଲେ:
ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, “IPLରୁ ଅବସର ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାଗ୍ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ମହାନ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିଅର, ୧୨ ସିଜନର ସ୍ମୃତି ଏବଂ KKR ପରିବାରର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେମ ସହିତ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଲିଗରେ ଛକା ମାରିବା ଏବଂ ୱିକେଟ ନେବା ଜାରି ରଖିବି।”
ରସେଲ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି? ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ୨୦୨୬ ରେ KKR ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫରେ ଏକ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବ, ପାୱାର କୋଚ୍ ଭାବରେ। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ନୂଆ ଶକ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନାଇଟ୍ସ ପାଇଁ।”
ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିଅର:
ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲଙ୍କୁ KKRର ପୋଷ୍ଟର ବୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ରସେଲ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳି ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସେ ୨୦୧୨ ଏବଂ ୨୦୧୩ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ, ତା’ପରେ ୨୦୧୪ ରେ KKR ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
DC ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲ – ୭ ମ୍ୟାଚ୍, ୫୮ ରନ୍ ଏବଂ ୧ ୱିକେଟ୍
KKR ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲ – ୧୩୩ ମ୍ୟାଚ୍, ୨୫୯୩ ରନ୍ ଏବଂ ୧୨୨ ୱିକେଟ୍
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR)
KKR କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା? – ୧୨ (୨ ଜଣ ବିଦେଶୀ)
ରିଟେନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ – ୬୦.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମରେ KKRର ଉପଲବ୍ଧ ବାକି ରାଶି – ୬୪.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
KKR ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳି:
ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଅଙ୍ଗକୃଷ୍ଣ ରଘୁବଂଶୀ, ଅନୁକୂଳ ରାୟ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ରମଣଦୀପ ସିଂହ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ରୋଭମନ୍ ପାୱେଲ୍, ସୁନୀଲ ନରେନ, ଉମରାନ ମଲିକ, ବୈଭବ ଆରୋଡା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।