ଭୂକମ୍ପରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ସେଟିଙ୍ଗ୍

ଭୁକମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସୁଚନା ଦେବ ଗୁଗୁଲର ଏହି ନୂଆ ଫିଚର, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କରିବେ…

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନରେ ଏବେ ଭୂକମ୍ପ ଆଲର୍ଟ । ଗୁଗୁଲ ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର । ଗୁଗୁଲର ଏହି ଫିଚର ଭୂକମ୍ପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବ । ଗୁଗୁଲର କହିବା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୦ରେ ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ଏଯାବତ୍ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭୂକମ୍ପ ସୂଚନା ଦେଇଛି । 

୨୦୨୩ରେ ଏହା ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ୬.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ହେବା ନେଇ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ପଠାଇଥିଲା। ଗୁଗୁଲ୍ ଏବେ ଏହି ସତର୍କତା ପାଇଁ ଏକ ସେୟାରିଂ ଫିଚର୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ସତର୍କତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। 

ଆସିବ ନୂଆ ଫିଚର: ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡର ଭୂକମ୍ପ ଆଲର୍ଟ ଫିଚରରେ ଏକ ସେୟାର ଆଲର୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଯୋଡାଯାଉଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍ସରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରି-ଫିଲ୍ଡ ମେସେଜ୍ ଏବଂ #AndroidEarthquakeAlerts ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୂକମ୍ପ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେବ।

ଭୂକମ୍ପ ସତର୍କତା ଫିଚର କିପରି କାମ କରେ: ଗୁଗୁଲ୍ ଫୋନରେ ଥିବା ଏକ୍ସଲେରୋମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିନି ସିସମୋମିଟରରେ ପରିଣତ କରେ ଯାହା ଭୂକମ୍ପ କମ୍ପନ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରେ, ଏହା ଗୁଗୁଲର ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କମ୍ପନ ତଥ୍ୟ ପଠାଏ। ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସଙ୍କେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ଭୂକମ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ପଠାଏ । ପ୍ରାୟ ୪.୫ ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂକମ୍ପ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ପଠାଯାଏ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂକମ୍ପ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକ୍ସନ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇଥାଏ । 

