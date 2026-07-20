ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍‌

ବର୍ନହାମ୍‌ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଦେଶର ପ୍ରବାସନ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍‌ଙ୍କୁ ସୋମବାର, ଜୁଲାଇ ୨୦, ୨୦୨୬ରେ ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବକିଂହାମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍‌ରେ ରାଜା ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି।

ପୂର୍ବତନ ଗ୍ରେଟର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ମେୟର ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍ ରାଜାଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କିଅର୍ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ମର ସୋମବାର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।

ବର୍ନହାମ୍ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନର ସପ୍ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରିଟେନର ୫୯ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜା ଚାର୍ଲସଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଚାରି ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ କାନାଡ଼ାର ସହଯୋଗ…

ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ରୁଷର…

୧୦ ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ ବାହାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ ବର୍ନହାମ୍ ବ୍ରିଟେନରେ “ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ମଡେଲ୍ ଓ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ମଡେଲ୍” ଆଣିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା, ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାର ସୁଧାର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ସେ ଏହି ସମୟକୁ “ଗତ ୪୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନର ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

୫୬ ବର୍ଷୀୟ ଲେବର ପାର୍ଟି ନେତା ବର୍ନହାମ୍‌ଙ୍କୁ “କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଦ ନର୍ଥ” ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ନ କରି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦାୟୀ ଭାଷଣରେ କିଅର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ସହ” ଦାୟିତ୍ୱର ଧାବନୀକୁ ବର୍ନହାମ୍‌ଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି।

ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ନହାମ୍‌ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ଅନେକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅବୈଧ ପ୍ରବାସ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ବିଷୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ରିସଫଲ୍) ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ କାନାଡ଼ାର ସହଯୋଗ…

ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ରୁଷର…

ଟିକେଟ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ TTEଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ବାହାରକୁ…

ଆମେରିକା ସହ ଲଢ଼େଇ କେବଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ…

1 of 29,899