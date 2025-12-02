ଛି ଛି…ମୃତ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲାନି ହତଲକ୍ଷ୍ମା ବୋହୂ, ୨ବର୍ଷ ହେବ ମୃତ ଶାଶୁଙ୍କ ନାମ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ଖାଉଥିଲା ଟଙ୍କା
ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଶାଶୁଙ୍କ ନାମ ଯୋଡି ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଳରାମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମହତାରୀ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଅବହେଳାର ଏକ ବଡ଼ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏହି ଅବହେଳା ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ କରିଥିଲେ।
ବଳରାମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୱାଡ୍ରାଫନଗର ବିକାଶ ବ୍ଲକର ଜଣେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ନାମ ଯୋଜନା ତାଲିକାରେ ଯୋଡି ମହାତାରି ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରୁ ପାଣ୍ଠି ପାଉଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ମହାନ ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଅବହେଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା।
ଏହି ମାମଲାଟି ୱାଡ୍ରାଫନଗର ବିକାଶ ବ୍ଲକର ବେଟୋ ଖାସ୍ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରର। ମହତାରୀ ବନ୍ଦନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଜଣେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଖିଲେ। ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଘୋର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମହାତାରି ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାର ରାଶି ଦିଆଯାଉଛି: ମହତାରି ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଜଣେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା।
ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।