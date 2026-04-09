ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ପାର୍, ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ୍ ଛେଚିଲେ ଲୋକେ, ୫ ଗିରଫ

By Jyotirmayee Das

Teacher Beaten: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କାଙ୍ଗଟି ମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାସୋଲ ଗାଁରେ ଏକ ଗଭୀର ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠାରେ, କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଆଇନର ଶାସନ ଏବଂ ସମାଜରେ ମୌଳିକ ମାନବିକତା ଉଭୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ନାମ ବସନ୍ତ କୁମାରୀ । ବସନ୍ତ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ରୋଧରେ ବସନ୍ତ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ନିର୍ମମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା।

ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପିଟିଥିଲେ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ବସନ୍ତ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଏବଂ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନଖେଳେଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣା ପରେ ପୀଡିତା ଜଣଙ୍କ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ।

ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଆଶ୍ୱାସନା

ଏହି ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରତି ଅବମାନନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମହିଳା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।

1 of 14,554