ଏଭରଗ୍ରୀନ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ 2 ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଦମରେ ସିନେମା ସୁପରହିଟ୍, ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସଦମାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ…
ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। 6.30 କୋଟି ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 48.77 କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନିଲ କପୁର 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ 900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫିଲ୍ମ ଆନିମଲ୍ରେ ମଧ୍ଯ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ।
ଅନିଲ କପୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିଅରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। 90 ଦଶକରେ ଏହି ଅଭିନେତା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। 28 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ଏକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା।
ସେହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଫିଲ୍ମର ଲାଇମଲାଇଟ୍ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଲୋଭ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଷୟରେ ମିମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଫିଲ୍ମଟି ଥିଲା ‘ଜୁଦାଇ’।
ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ
୧୯୯୭ ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ‘ଜୁଦାଇ’ରେ, ଅନିଲ କପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଉର୍ମିଲା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ। ଅନିଲଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଥିଲା। ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗ୍ଲାମରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଉର୍ମିଲାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଜଣେ ଧନୀ ପିତାଙ୍କ ଝିଅର ଥିଲା, ଯିଏ ଗରିବ ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି।
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଉର୍ମିଲାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ବି ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଫିଲ୍ମରେ, ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଏବଂ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଉର୍ମିଲା ଶୋ ଚୋରି କରିଥିଲେ
ଜୁଦାଇ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ କଳାକାର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହାର କାହାଣୀ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଉର୍ମିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ଲୋଭ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉର୍ମିଲା ତାଙ୍କ ସରଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା।
ବଜେଟ୍ ଠାରୁ 8 ଗୁଣ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା
ଫିଲ୍ମ ‘ଜୁଦାଇ’ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। 6.30 କୋଟି ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 48.77 କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା 1997 ବର୍ଷର 7ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।