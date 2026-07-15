ଅନିଲ ମେନନଙ୍କ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା: ୮ ମାସ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ

ଅନିଲ ମେନନ, ପ୍ୟୋତ୍ର ଦୁବ୍ରୋଭ ଏବଂ ଆନ୍ନା କିକିନାଙ୍କ ଏହି ମିଶନ ପ୍ରାୟ ଆଠ ମାସର ହେବ। ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୭ରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।

By Priyanka Das

Anil Menon NASA : ନାସାର ମହାକାଶଚାରୀ ଅନିଲ ମେନନ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ରୁଷୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର କାଜାଖସ୍ତାନରୁ ‘ସୋୟୁଜ ଏମଏସ-୨୯’ ମହାକାଶଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)କୁ ୮ ମାସିଆ ମିଶନ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ୮ଟା ୧୭ ମିନିଟରେ ବୈକୋନୁର କସମୋଡ୍ରୋମରୁ ଏହି ଯାନ ବାହାରିଥିଲା।

ଏହି ଯାନଟି ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଦୁଇଟି ଚକ୍କର କାଟିବା ପରେ ରାତି ୧୧ଟା ୫୬ ମିନିଟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଷ୍ଟେସନର ‘ପ୍ରିଚାଲ ମଡ୍ୟୁଲ’ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଯିବ। ନାସା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନିଲ ମେନନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ରୁଷୀୟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶନ।

ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୭ରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବେ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚିଆ ସିଡ୍ସ କେମିତି ଖାଇବା ଉଚିତ?…

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ…

ଅନିଲ ମେନନ, ପ୍ୟୋତ୍ର ଦୁବ୍ରୋଭ ଏବଂ ଆନ୍ନା କିକିନାଙ୍କ ଏହି ମିଶନ ପ୍ରାୟ ୮ ମାସ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୭ରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ଅବଧିରେ ସେମାନେ ମହାକାଶରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ରକେଟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଉଛି।

ଅନିଲ ମେନନଙ୍କ ପରିଚୟ

ଆମେରିକାର ମିନିଆପୋଲିସରେ ଜନ୍ମିତ ଅନିଲ ମେନନ ଜଣେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ‘ସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସ’ରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା, ସେ ହିମାଳୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆସୋସିଏସନ ସହ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅନିଲ ମେନନ ୨୦୧୪ରେ ନାସାରେ ‘ଫ୍ଲାଇଟ ସର୍ଜନ’ ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୧ ଡିସେମ୍ବରରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆନ୍ନା ବିଲହେମ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ମହାକାଶଚାରୀ ଏବଂ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ‘ପୋଲାରିସ୍ ଡନ’ ମିଶନରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଚିଆ ସିଡ୍ସ କେମିତି ଖାଇବା ଉଚିତ?…

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ…

ଗମ୍ଭୀର-ଅଗରକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ…

ରଥାଯାତ୍ରା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡି ଦର୍ଶନ…

1 of 29,834