(Video) ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାରମାନେ ହଲିଉଡ-ବଲିଉଡରେ ରାଜ କରିବେ, ଏପରି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଲ୍ଲା ରେଡ୍ଡୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଆନିମଲ’ର ପ୍ରମୋସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଆନିମଲର ପୁରା ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସାଉଥର ବଡ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଲ୍ଲା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଏପରି କିଛି କହିଥିଲେ ଯାହା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଧରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ‘ରଣବୀର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତେଲୁଗୁ କଳାକାରମାନେ ହଲିଉଡ-ବଲିଉଡରେ ରାଜ କରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ୧ ବର୍ଷ ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ। ବମ୍ବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସହର ଅଛି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଏଠାରେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ। ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏସ୍ ରାଜାମୌଲି, ଦିଲ୍ ରାଜୁ, ସନ୍ଦୀପ ବାଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପରି ସ୍ମାର୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଉପରେ ରାଜ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଥମେ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଥିଲେ।

#RanbirKapoor : Telugu People will rule entire India. You have to shift to Hyderabad in the next 1 Year. Mumbai has became old, Bengaluru has traffic jam. India has only one city Hyderabad.

– Minister #MallaReddy at #Animal Pre-Release Event pic.twitter.com/fRdbh5CRI3

— Gulte (@GulteOfficial) November 27, 2023