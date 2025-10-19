ପାଣି ପିଇଲେ ମରିଯାଏ ଏହି ଜୀବ; ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଣି ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ନାମ କଣ…

ଜାଣନ୍ତୁ ଜୀବର ନାମ କଣ ?

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାଣି ପିଇଲେ ମରିଯାଏ ଏହି ଜୀବ । ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ । ଯିଏ ପାଣି ବଦଳରେ ଖଇବାରୁ ଶୋଷିନିଏ ସବୁ ପାଣି । ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ସେହି ଜୀବ ?

ପାଣି ବିନା ଜୀବ ଜଗତ ଅସମ୍ଭବ । ଅନେକ ପାଣି ନ ମିଳିବାରୁ ଶୋଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥାନ୍ତି ।ଏପରିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବିନା ବେଶୀ ଦିନ ଜୀବିତ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଏକ ଜୀବ ଅଛି ଯିଏ କି ପାଣି ପିଇବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ମରିଯାଏ । ସେ ଜୀବଟି ତାର ଜୀବନ ସାରା ପାଣି ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହେ । ମାତ୍ର ଥରୁ ଟିଏ ପାଣି ପିଇବା ମାତ୍ରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ।

ସେହି ଜୀବର ନାମ ହେଉଛି କଙ୍ଗାରୁ ର‌୍ୟାଟ । ଘରେ ଥିବା ମୁଷା ଠାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମୂଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।

ଯଦି କେବେ ଏହି ଜୀବ ପାଣି ପିଇନିଏ ତେବେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ । ଶରୀରରୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ବାହାରିଯାଏ, ଫଳରେ କଙ୍ଗାରୁ ର‌୍ୟାଟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ।

ତେବେ ଏମାନେ ଖାଉଥିବା ମଁଜିରୁ ହିଁ ଜଳ ଶୋଷିନିଅନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ଶରୀରରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିରଖନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ଏହା ସିଧାସଳଖ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ।

