ଶୋଷ ଲାଗିଲା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପାଣି ପିଉଥିବା ବେଳେ; ଏହି ଜୀବ ପାଣି ପିଇବା ମାତ୍ରକେ ମରିଯାଏ…
ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହାର ନାମ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାଣି ପିଇଲେ ଚାଲିଯାଏ ଜୀବନ। ଅଦ୍ଭୁତ ଏହି ଜୀବର କାରନାମା। ଖାଇବାରୁ ଶୋଷିନିଏ ପାଣି। ସାରା ଜୀବନ ପାଣି ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହେ…ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବର ନାମ କଣ ?
ବିନା ପାଣିରେ ଜୀବ ଜଗତ ଅସମ୍ଭବ। ପାଣି ଶରୀରେ ଖାଦ୍ଯ ହଜମ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ଯେକ ଜୀବ ଜଳ ବିନା ବଁଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡେ।
ଏପରିକି ଅନେକ ବିନା ପାଣିରେ ମୃତୁ ମୁଖରେ ପଡନ୍ତି। ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଏକ ଜୀବ ଅଛି ଯିଏ କି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ମୃତ୍ଯୁ ମୁଖରେ ପଡିଥାଏ। ପାଣି ପିଇବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜୀବ ମରିଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହା ଜୀବନ ସାରା ପାଣି ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହେ।
ସେହି ଜୀବର ନାମ ହେଉଛି କଙ୍ଗାରୁ ର୍ୟାଟ । ଘରେ ଥିବା ମୁଷା ଭଳି ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଏମାନେ ପ୍ରାୟତ ଘଁଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାଆନ୍ତି ଓ ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃତିର ହୋଇଥାଆନ୍ତି।
ଯଦି କେବେ ଏହି ଜୀବ ପାଣି ପିଇନିଏ ତେବେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ । ଶରୀରରୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ବାହାରିଯାଏ, ଫଳରେ କଙ୍ଗାରୁ ର୍ୟାଟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ।
ତେବେ ଏମାନେ ଖାଉଥିବା ମଁଜିରୁ ହିଁ ଜଳ ଶୋଷିନିଅନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ଶରୀରରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିରଖନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ଏହା ସିଧାସଳଖ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ।