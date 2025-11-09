GK: ଅଜିବ ପ୍ରାଣୀ; ଶୋଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଏ, ନଚେତ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବେହୋଶ ହୋଇଯାଏ ଏହି ଜୀବ…

ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜୀବ ଆଦୌ ଶୋଇ ନଥାଏ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇବାକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ନଚେତ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଶୋଇଥାନ୍ତି । ସେହିପରି କିଛି ଜୀବଙ୍କ ନାମ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଜାପତିମାନେ କେବେ ଶୋଇ ନ ଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି।

ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତା’ପରେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ହ୍ରାସ ପାଏ।

ନୀଳ ମାଛ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପକୂଳକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଏଣୁ ଏହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲଗାତାର ଚାଲିଥାଏ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି ।

ଡଲଫିନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ପାଣିରେ ପହଁରିଥାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଡଲଫିନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଶୋଇ ନ ଥାନ୍ତି।

ଗ୍ରେଟ ଫ୍ରିଗେଟ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଶୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଥରକେ ଦୁଇ ମାସ ଯାଏଁ ଉଡି ପାରନ୍ତି।

ବୁଲଫ୍ରଗ୍ ମଧ୍ୟ କେବେ ଶୋଇ ନ ଥାନ୍ତି। ଏହାର ଶରୀରରେ ଏକ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ବରଫରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖେ। ଏହାକୁ ‘ଆଣ୍ଟି-ଫ୍ରିଜିଂ’ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ।

