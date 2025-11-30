ବିନା ଖାଦ୍ଯରେ କିପରି ଚାରି ମାସ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିପାରେ ପେଙ୍ଗୁଇନ; କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ଯତା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
କାହିଁକି ନଖାଇଲେ ମରେ ନାହିଁ ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ବିନା ଖାଦ୍ଯ ଓ ପାଣିରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ କି ବିନା ଖାଦ୍ଯ ଓ ପାଣିରେ ଅନେକ ଦିନ ରହିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ।
ପେଙ୍ଗୁଇନ: ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ଏତେ କମ୍ ହୋଇପାରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋକ ଆପେ ଆପେ କମିଯାଏ। ସେମାନେ 2-4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ରହିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ତାପମାତ୍ରାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଶିକାର କରିବାର କଥା ଆସେ, ଅଣ୍ଡିରା ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାଈମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଯ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।
ମରୁଭୂମି କଇଁଛ: ୫୦ ରୁ ୮୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମରୁଭୂମି କଇଁଛ କେବଳ ୫୦-୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚି ନଥାଏ, ବରଂ ମାସ ମାସ ଧରି ପାଣି ବିନା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାଏ କାରଣ ଏହା ଏହାକୁ ତାର ମୂତ୍ରାଶୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପାଣିକୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି, ଏହା ତାର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରେ।
ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ଶିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ, କୋମୋଡୋ ଡ୍ରାଗନ୍ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯାହା କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାରିପାରେ।
ଏହା ଏକ ଛୁଆ ହରିଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଛେଳି, କୋମୋଡୋ ଡ୍ରାଗନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିଳିବା କୌଣସି କଷ୍ଟକର କାମ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ଧୀରେ ହଜମ କରେ। ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଖାଦ୍ଯ ଦରକାର ପଡିଥାଏ।