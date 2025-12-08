ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ କେଉଁ କଥାକାର ଫିସ ଅଧିକ? କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦୁହିଁଙ୍କ କ୍ରେଜ

ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ କାହାର ପ୍ରବଚନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା, ଏବଂ କିଏ କେତେ ଫି ନେଉଛି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରରେ ଥିଲେ। ସେ ଡିସେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଜୟପୁରର ତାଜ ଆମେର ହୋଟେଲରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ହରିୟାଣାର ଶିପ୍ରା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ଏହି ବିବାହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଭିଡିଓ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଥାକାର ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରେଶଙ୍କ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହର ଝଲକ ବ୍ୟାପିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା: ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କଥାକାର ? କାହାର ପ୍ରବଚନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା, ଏବଂ କିଏ କେତେ ଫି ନେଉଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Ayushman Card: ଘରେ ବସି କିପରି ବନାଇବେ…

ଭାରତର ଏହି ରାଜା ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ…

ଉଭୟ କଥାକାର ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଯୁବ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା: ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଏବଂ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି।

ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ, ଭଜନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ବୁକିଂ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି।

ସେମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଫିସ୍‌ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ଏକ ବିରାଟ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଶୈଳୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ – ତାଙ୍କର ମହଙ୍ଗା କଥା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ: ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୌରୀ ଗୋପାଳ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯେଉଁଠାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସେବା, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଏ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଏକ କଥା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୧ ରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ସାଧାରଣତଃ ସାତ ଦିନ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ମୋଟ ଫିସ୍ କୁ ଅନେକ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ମଞ୍ଚର ମହିମା ଏବଂ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଚାହିଦା ତାଙ୍କ ଫିସ୍ କୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ – ବୟସ କମ୍, ଲୋକପ୍ରିୟତା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଫିସ୍ କମ୍: ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଆୟର କୌଣସି ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭକ୍ତିପଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଦାନ, ଭଜନ ରୟାଲ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରାୟୋଜକତାରୁ ଆସିଥାଏ।

ଏକ କଥା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆକାର ଏବଂ ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଫି ସାଧାରଣତଃ ୧୧,୦୦୦ ରୁ ୫୧,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ କିମ୍ବା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଫି ୫୧,୦୦୦ ରୁ ୧୫୧,୦୦୦ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଫି ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ତେବେ କିଏ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କଥାକାର: ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଫି ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କଥାକାର । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଫି ପ୍ରାୟତଃ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବା ଫି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ତଥାପି, ଉଭୟଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ, ପରିଚୟ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ତେଣୁ, ଉଭୟ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଖୋଜାଯାଉଥିବା କଥାକାର ।

 

You might also like More from author
More Stories

Ayushman Card: ଘରେ ବସି କିପରି ବନାଇବେ…

ଭାରତର ଏହି ରାଜା ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ…

ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ,…

ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ ରହିଛି କେତେ ପ୍ରକାରର…

1 of 713