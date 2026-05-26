ପାକିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ! ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ଆଉଟ୍‌, ଜୋଶ୍ ଇଂଲିସ୍ ନୂଆ କ୍ୟାପଟେନ୍

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସଙ୍କୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (ସିଏ) ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି, “ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାର୍ଶଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ୱିକେଟକିପର ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିବା ମାର୍ଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପର୍ଥରେ ରହିବେ। ବାଂଲାଦେଶର ହ୍ବାଇଟ୍ ବଲ୍ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆଯିବ।”

ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସର ଅଂଶ ଥିଲେ । ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ଶନିବାର ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ମାର୍ଶ ମେ ୧୯ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରି ନଥିଲେ। ଚଳିତ ସିଜନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାର୍ଶଙ୍କ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା।

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪୩.୩୦ ହାରରେ ୫୬୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଥିଲା। ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୫୫ ରନ୍ କରିବା ପରେ, ମାର୍ଶ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିପକ୍ଷରେ ୧୧୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୯୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାର୍ଶ ୯୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

 

