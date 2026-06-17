ଶେଷ ହେବ ‘ୱି ଦ ଲିଡର୍ସ’ ଅଭିଯାନ: ଘୋଷଣା ହେବ ରାଜନୈତିକ ଦଳ
ଆନ୍ନାମଲାଇ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ‘ୱି ଦ ଲିଡର୍ସ' ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନ ସଠିକ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ
ଚେନ୍ନାଇ: କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ। ଆସନ୍ତା ମାସ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବେ ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ନେତା କେ. ଆନ୍ନାମଲାଇ। ଏନେଇ ସେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆନ୍ନାମଲାଇ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ‘ୱି ଦ ଲିଡର୍ସ’ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନ ସଠିକ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରୂପ ନେବ। ଏହା ସହିତ ଆନ୍ନାମଲାଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି; ପାର୍ଟି ଗଠନ ହେବା ପରେ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସମୟ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସଙ୍ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଯେଉଁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆନ୍ନାମଲାଇ କହିଛନ୍ତି, ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ବରଂ କର୍ମୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ଯାଇ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୀତିକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରିବ।
ଜୁଲାଇରୁ ବଦଳିବ ସଂଗଠନର ସ୍ୱରୂପ
ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜୁଲାଇରୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ରୂପେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏହାର କାର୍ୟ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। ସଂଗଠନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତା ସହିତ କାମ କରିବ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବ। ସଂଗଠନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ରାଜନୀତିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରହିବ।
ଆନ୍ନାମଲାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି; ଆଗାମୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ବହୁତ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ବଡ଼ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଦଳାଇବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାମିଲନାଡୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଉଠାଯାଇପାରିବ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ନିଶା ସମସ୍ୟାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗାଁ-ଗାଁ, ସହର-ସହର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ ଚଲାଯିବ।