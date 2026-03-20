ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା; ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଦମଦାର ସ୍କିମରେ ସବୁ ଟେନସନ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି

ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଆନ୍ତୁ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ସଞ୍ଚୟ ପଦ୍ଧତିରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏପରି ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ଏବଂ ମାସିକ ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିବେଶ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ଆୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ପରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ଚାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ବିପଦ ବିନା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ।

ପ୍ରକୃତରେ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ଷିକ ଜମା ଯୋଜନା ଚଳାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥାଏ।

Wheat Bonus: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର;…

Alert: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର: ୧୬…

ଏହି ଯୋଜନାର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଆୟ ପାଇବେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମୂଳ ରାଶି ଏବଂ ସୁଧ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିସ୍ତିରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ₹୧୦ ଲକ୍ଷ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ₹୨୫,୦୦୦ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଏହି ପରିମାଣ ସୁଧ ହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସୁଧକୁ FD ପରି ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତ୍ରୈମାସିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ।

ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣ କେବଳ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣ ୩ ବର୍ଷରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅବଧି ବାଛିପାରିବେ। ଜମା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରୁ ଦେୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।

ଆଉ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଜମା ପରିମାଣର ୭୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ସହିତ ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ଆୟ ଚାହାଁନ୍ତି।

Wheat Bonus: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର;…

Alert: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର: ୧୬…

Pan Card New Rules: ପାନ କାର୍ଡରେ ବଡ଼…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ U-ଟର୍ନ! ଇରାନୀ ତେଲ ଉପରୁ…

1 of 2,692