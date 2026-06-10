ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା, ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସୁସ୍ମିତା ଦେ, ଟିଏମସି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ
ସୁସ୍ମିତା ଦେ ଆସାମର ସିଲଚରର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ସିଲଚରରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ବଙ୍ଗଳାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC)କୁ ଆସିଥିବା ସୁସ୍ମିତା ଦେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟିଏମସି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁସ୍ମିତା ଦେଙ୍କୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ଏହି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଯାହା ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅଟକଳ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଆସାମରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇପାରେ।
୨୦୧୪ରେ ସିଲଚରରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ
ସୁସ୍ମିତା ଦେ ଆସାମର ସିଲଚରର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ସିଲଚରରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସୁସ୍ମିତା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ମୋହନ ଦେଙ୍କ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା
ବର୍ଷ ୨୦୨୧ରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ଟିଏମସି (TMC)ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମାତ୍ର ମାସେ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ସଂସଦର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଜର ମତ ରଖୁଥିଲେ।
ବଙ୍ଗଳାରେ ପରାଜୟ ପରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା ଟିଏମସି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମସି ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଟିଏମସିର ୫୮ ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବିଧାନସଭାରେ ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିଜର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବନାଇଲେ। ତାହା ପରେ ଟିଏମସିର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ସେହି ସାଂସଦମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବଙ୍ଗଳାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା
ତାହା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଟିଏମସି (TMC) ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଟିଏମସି ଛାଡ଼ିବା ସହ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ କୋଣଠେସା କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାରେ ଟିଏମସିର ପରାଜୟକୁ ନେଇ ରାୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆର.ଜି. କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଥିଲା ଏବଂ ଆର.ଜି. କର ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଟିଏମସିର କେତେ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି?
ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖରଙ୍କ ପରେ ଏବେ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟିଏମସିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ଯିଏକି ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଟିଏମସିର ୧୩ ଜଣ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ କେବଳ ୧୧ ଜଣ ସାଂସଦ ବାକି ଅଛନ୍ତି।