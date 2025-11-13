ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ମହିପାଳପୁରର ରେଡିସନ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ…
ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ସରିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନଥିବା ବେଳେ, ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ମହିପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାଡିସନ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।
ତିନୋଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯:୧୮ ରେ ଫୋନ୍ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏକ ଡିଟିସି ବସ୍ର ଟାୟାର ଫାଟିଯିବାରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ହେଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତିନୋଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିନାହିଁ। ନିକଟସ୍ଥ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସହିତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରଠାରୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସବୁଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।