ପୁଣି ଝଟକା ! ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଲେ
ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍ ନିକଟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। କାରଣ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ।
LPG Price Hike : ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଏଠାରେ ଅଟକି ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ବୟାନ
ବାସ୍ତବରେ, ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଓ ଅଫସୋସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।’
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏଲ୍ପିଜି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବହୁତ କମ ସ୍ଥାନରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଛି।’
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ସରକାର
ସେ ନିଜ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ପରିବହନ (ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍) ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ (ବେସ୍ କଷ୍ଟ୍) ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ୪୦-୪୫ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୀମା (ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ) ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ାଇବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହୋଇପଡ଼ିଛି।’
ନିକଟରେ ବଢ଼ିଛି ଦର
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ନିକଟରେ ୭ ଜୁନ୍, ରବିବାର ଦିନ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୨୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ୧୪.୨ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଲ୍ଲୀରେ ୯୪୨ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କାରବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।