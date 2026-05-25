ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସାଂସଦ

ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସାଂସଦ
ବାରାସାତରୁ ସାଂସଦ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ଟର କାକୋଲି ଘୋଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଟିଏମ୍ସି ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା ଆଇ-ପ୍ୟାକ୍ର ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି)ର ସୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି । ସେହି କ୍ରମରେ ରବିବାର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର କାକୋଲି ଘୋଷ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣାର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ବାରାସାତରୁ ସାଂସଦ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ଟର କାକୋଲି ଘୋଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଟିଏମ୍ସି ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା ଆଇ-ପ୍ୟାକ୍ର ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଇ-ପ୍ୟାକ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ଯାହା ଦଳର କାର୍ୟ୍ୟଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ମୋ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଆସନରେ ଦଳର ପରାଜୟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପରାଧ ସହ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ଅଧିକ ସଦ୍ଦୋଟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତୃଣମୂଳ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ତୃଣମୂଳ ସାଂସଦ କାକୋଲିଙ୍କୁ ନିକଟରେ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ‘ୱାଇ’ ଶ୍ରେଣୀ ସୁରକ୍ଷା । ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି । କାରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ ନେତୃତ୍ୱ ଲୋକସଭାରେ ନିଜ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ (ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍) ପଦରୁ କାକୋଲିଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣିଥରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଦରୁ ହଟାଯିବା ପରେ କାକୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ତୃଣମୂଳ ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ‘ୱାଇ’ ଶ୍ରେଣୀର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାକୋଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସିଆଇଏସଏଫ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।