Asia cup 2025: ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଝଟକା, 15 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦିଗ୍‌ଗଜଙ୍କୁ ଟିମ୍‌ରୁ ବିଦା କଲା BCCI

ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା । ଏହି ଦିଗ୍‌ଗଜଙ୍କୁ ଟିମ୍‌ରୁ ବିଦା କଲା BCCI ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତର ଆୟୋଜନରେ UAE ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ BCCI ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସେମାନେ ଦଳରୁ ଆଉ ଜଣେ ଦିଗ୍‌ଗଜଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ

ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025, T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ର ବିଜେତା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ରାଜୀବ କୁମାର। ଏହି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ନିଜର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରୁ ୫୦% ର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ, ଏହି…

ରୁମାଲ ହଜିଲେ ହୋଇପାରେ ରୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ…

 9 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହବାକୁ ନେଇ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି

BCCI ସହିତ ତାଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବା ପରେ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏକ ଦଶନ୍ଧି (୨୦୧୬-୨୦୨୫) ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସେବା କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନର କଥା। ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି’।

ରାଜୀବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖୁଥିଲେ

ରାଜୀବ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରଦା ପଛରେ ରହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାମ ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ଆରାମରେ ଖେଳୁଥିଲେ।

ରାଜୀବଙ୍କ ଭୂମିକା ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମସାଜ୍ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏନର୍ଜୀ ଡ୍ରିଙ୍କ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶେକ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ମିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ,  ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଓଭର ରେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବେ।

ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜୀବଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ସହିତ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରୁ ୫୦% ର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ, ଏହି…

ରୁମାଲ ହଜିଲେ ହୋଇପାରେ ରୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ…

ପ୍ରେମିକ ସହ ପଳାଇଲା 4ଛୁଆର ମାଆ…ତାପରେ…

(Video) ଶିବ ଭକ୍ତ ହେଲା ଭାଲୁ… ରାତିରେ…

1 of 29,100