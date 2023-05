ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍କଟ: ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌, ଜେପି ମୋର୍ଗାନ କିଣିଲା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ଜାରି ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍କଟ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ‘ଫାଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ’ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକାର ବିତୀୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଲିଫନିଆର ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।

ଫେଡେରାଲ ଡିପୋଜିଟ ଇନସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଏକ ବୟାନ୍‌ରେ କହିଛି ଯେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଫଡିଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜେପି ମୋର୍ଗାନ ଚେଜ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ, କଲମ୍ବସ, ଓହିଓ ସହିତ ଏହି କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତି କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ରିପବ୍ଲିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜମା ଏବଂ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।

କାଲିଫର୍ନିଆର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଇନୋଭେସନ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଜେପି ମୋର୍ଗାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜମା ହାସଲ କରିବ ଯାହା ବୀମାଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଫାଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ ନିଜର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସରେ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଜମା ହରାଇଛି ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଂଶଧନକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି।

The California Department of Financial Protection and Innovation said it had closed First Republic Bank and agreed a deal to sell its assets to JPMorgan and National Association, in what is the third major US bank to fail in two months https://t.co/kHohXKf1uq pic.twitter.com/DMwbrEzNUJ

— Reuters (@Reuters) May 1, 2023