କାଲିଠୁ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ପଛକୁ ପଛ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଆସନ୍ତାକାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ!

By Subhasmita Das
CELLNET

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଛକୁ ପଛ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ୨୧ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।

ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରତିଦିନ ଆଇଲାଇନର ଏବଂ ମସ୍କାରା ଲଗାଉଥିଲେ…

IND vs AUS: କେଏଲ ରାହୁଲ-ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ…

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରତିଦିନ ଆଇଲାଇନର ଏବଂ ମସ୍କାରା ଲଗାଉଥିଲେ…

IND vs AUS: କେଏଲ ରାହୁଲ-ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ…

ଋଷ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡବଲ ଆଟାକ୍, ତେଲ…

ଆଡିଲେଡ୍ ରେ ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ହାରିଲା ଭାରତ, ODI…

1 of 12,951