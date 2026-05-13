ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାରାମତିରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଥରିଲା ଅଞ୍ଚଳ, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ପାଇଲଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁଣି ଦୁଃଖଦ ଖବର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାରାମତି ତାଲୁକାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଗୋଜୁବାଭି ଗ୍ରାମ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରେଡବର୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଏକ ତାଲିମ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ତାଲିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଘଟିବାରୁ ବିମାନଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଭୂତ ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଇଲଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ କୌଣସି ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
କିନ୍ତୁ, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ବାରାମତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବେ।