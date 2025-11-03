ଧରାପଡିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ; କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ବଡ଼ ସୁରାଗ, ଏବେ ସବୁ ଫଶିବେ…

SI କେଳେଙ୍କାରୀ ଗୁମର ଖୋଲୁଛି...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର। ଧରାପଡିଲା ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଆଉ ଜଣେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ।ସିଲିକନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ର ମାଲିକ ସୁରେଶ ନାୟକ ଗିରଫ। ପଟିଆସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ।

SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଚାଁଚଲ୍ଯକର ବୟାନ ଦେଇଥିଲା ମୁଖ୍ଯ ଅଭିଯୁକ୍ତ।

ଏଥିରେ ଅନେକ ସାମିଲ ଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା। ଏପରିକି ହଜାରେ କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଛି ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି।

SI ପରୀକ୍ଷା ଘୋଟାଲା ବାବଦରେ ଜଣା ପଡି଼ବା ପରେ ମୁଖ୍ଯ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଶଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇ ନେପାଳ ପଳାଇଥିଲା।ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହା ବାବଦରେ ଜାଣି ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏବେ ସବୁ ସତରୁ ପରଦା ହଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଶଙ୍କରକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିକୁ ହାଜର କରାଯିବ। ସପ୍ତାହେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି  ତଥ୍ଯ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆବେଦନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଆଗରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମୁନା ମହାନ୍ତି, ଲୋକନାଥ ସାହୁ, ସୌମ୍ୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ।

 

