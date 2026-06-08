ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍, ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ବିମାନ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ ରନୱେରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜଲି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ପ୍ଲେନ।

ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି, ରବିବାର (ଜୁନ୍ ୭) ଡୋମିନିକାନ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ଲା ରୋମାନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସହ-ପାଇଲଟ୍ ଉଭୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

ବିମାନଟି ଆମେରିକାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଡୋମିନିକାନ୍ ଖବରକାଗଜ ‘ଏଲ୍ ଡିଆ’ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସହ-ପାଇଲଟ୍ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ (ଏରିକ୍ ଜାଭିୟର ଡିଏଗୋ ଏବଂ ରୁଡି ଗାଜଲ୍) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

TMC ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଗିରଫ

ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ବି ବିଦା ହେବେ…

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଚକଗୁଡ଼ିକ ରନୱେ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ମାତ୍ରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଛି। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ବିମାନଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ବାୟୁରେ ଅନେକ ଥର ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ନିଗୋଲାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି।

ବିମାନଟି ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା:

ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ, ବିମାନରୁ ଧୂଆଁ ଆକାଶକୁ ଉଠୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ନିଆଁର ଗୋଲାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଡୋମିନିକାନ୍ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସହ-ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବିମାନରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ବିମାନଟି ଏକ ଗଲ୍ଫଷ୍ଟ୍ରିମ୍ G200 ଜେଟ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।

ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି:

ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି। ବିମାନ ଧକ୍କାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିମାନଟି ଲା ରୋମାନାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୬ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବିମାନ ପୁଏର୍ତୋ ରିକୋରୁ ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏଥିରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଅଷ୍ଟିନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା |

You might also like More from author
More Stories

TMC ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଗିରଫ

ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ବି ବିଦା ହେବେ…

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ,…

୮ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ତା’ପରେ ଟିକି…

1 of 10,861