ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଏକ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ଗଠନ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାର, ପରେ ୧୫ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ପାକିସ୍ତାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତେହରିକ-ଇ-ତାଲିବାନ ଏବଂ ବାଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି ପରେ, ଏକ ନୂଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇତ୍ତିହାଦ-ଉଲ୍-ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିନାଶ ଘଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧, ୨୦୨୫ ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ଇତ୍ତିହାଦ-ଉଲ୍-ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ ବାନୁରେ ୧୫ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।
ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏହା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବାନୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାର ଦାବି କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ।
ତେହରିକ-ଇ-ତାଲିବାନ ପରି ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ମୌଳବାଦୀ ଇସଲାମିକ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏହି ସଂଗଠନର ଅଧିକାଂଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
ବାନୁରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାନୁରେ, ଇତ୍ତେହାଦ-ଉଲ-ମୁଜାହିଦ୍ଦିନର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
ଇତ୍ତିହାଦ-ଉଲ-ମୁଜାହିଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡୋଜିୟର:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଖାଇବର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ତିନୋଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଇସଲାମିକ୍ ବିପ୍ଳବ, ଲସ୍କର-ଏ-ଇସଲାମ ଏବଂ ହାଫିଜ୍ ଗୁଲ୍ ବାହାଦୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ନୂତନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସଂଗଠନର ନାମ ଇତ୍ତେହାଦ-ଉଲ୍-ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ହାଫିଜ୍ ଗୁଲ୍ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ “ଗୁଡ୍ ତାଲିବାନ” ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶ, ଯାହା ଆଫଗାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଏହି ସଂଗଠନ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପାସ୍ତୋ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ମହମୁଦୁଲ ହାସନକୁ ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖପାତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ନେତା ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାର, ପରେ ଆକ୍ରମଣ:
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଇତ୍ତିହାଦ-ଉଲ-ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ ବାନୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷେ ଧରି, ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କେବଳ ପ୍ରଚାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି।
ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ, ସାମରିକ ଘାଟି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଚାର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।
ବାନୁରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କାରଣ, ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଟିଟିପି ଏହାର ଆକ୍ରମଣକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ।