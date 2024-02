(Video) ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଅଲଗା ହେଲେ ଅନୁଭବ-ବର୍ଷା: ଏକା ଦିନରେ ବାହାଘର ଆଉ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବି…

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ବାହାଘର ହେଲେ ଯୁଗ ଯୁଗର ସାଥି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କଟିଯାଏ । କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ବି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ । ହେଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନଜର ଆସିନାହିଁ । ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଅଭିଶପ୍ତ । ବାହଘର ସିନା ପ୍ରେମର ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହି ପାରିଲା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ପ୍ରେମର ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁଦିନ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ।

ଫେବୃଆରୀ ୮ ତାରିଖ ୨୦୧୪ ରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର । ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରେମ ପରେ ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ବୈବାହିକ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ ଭଲରେ କଟିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ । ଯାହାପରେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା । ଆଉ ଆଜି ସେହି ଫେବୃଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ ଆଜି ସେହି ତାରିଖରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଅନୁଭବ । ଖାଲି ବର୍ଷରେ ରହିଛି ତାରତମ୍ୟ । ସେ ଥିଲା ୨୦୧୪ ଏହେଉଛି ୨୦୨୪ ।

Thanks all who prayed for me & my family’s peace🙏🏻

Got my decree of divorce today, which is just a day before the completion of 10 worthless/meaningless/heartless/painful & above all, false marital years of my false marriage! I pray for her happiness.

No Offence.#HappyRoseDay pic.twitter.com/EAEH5IY8qm

— Anubhav Mohanty (@AnubhavMohanty_) February 7, 2024