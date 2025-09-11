ହୋଟେଲରୁ ବିରାଟ-ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ମାଲିକ! କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ?

ହୋଟେଲରୁ ବିଦା ହେଲେ ବିରାଟ-ଅନୁଷ୍କା, କାରଣ କରିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଲଣ୍ଡନରେ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ।ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୋଡ଼ରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଏକ କାଫେ ଛାଡିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ମାଶେବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ସ୍ମୃତି ଏକ ହୋଟେଲ କାଫେରେ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ହୋଟେଲର ଏକ କାଫେକୁ ଡକାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ ଉଭୟ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ​​ଯେ କାଫେ ମାଲିକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଖାଲି କରି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଏତେ ଗଭୀର ହେଇ ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ସମୟ କଥା ଆଦୌ ଭାବି ନଥିଲେ ।

ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଥାଟି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ଖେଳ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଥା ବନ୍ଦ କରିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଥିଲା କାରଣ କାଫେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟତଃ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଠାରୁ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଶାନ୍ତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଏହା ଘଟିଛି । ଅନୁଷ୍କା ଲଣ୍ଡନରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଆକାୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିରାଟ ଆଉ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ଭାମିକା ଏବଂ ଆକାୟାଙ୍କ ସହିତ ସହରର ରାସ୍ତାରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ।

 

 

