GK: ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୁଏ GST, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା GST
କେଉଁ ଦେଶରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା GST?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆୟକର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର GST ହାରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଚାଷୀ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି।
GSTକୁ ସରଳୀକୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବରେ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି, ୫% ଏବଂ ୧୮%। ତଥାପି, ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ GST କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା:
ଭାରତରେ GST ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ରୁଟି, କ୍ଷୀର, ପରଠା ଭଳି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର ଏବଂ ଏସି ଭଳି ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି।
ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୭୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ୧୯୫୪ ମସିହାରେ GST ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କର (VAT) ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୧୦% ହାରରେ GST ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ୧୫% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। କାନାଡା ସଂଘୀୟ ସ୍ତରରେ GST କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସଂଘୀୟ GST ୫%, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ଯୋଡୁଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏକ ସ୍ଥିର GST ହାର ୧୦% ଅଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରର GST ୩% ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହାକୁ ୯% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ମାଲେସିଆ ୬% GST ଲାଗୁ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୨୦୧୮ରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସେବା କର ସହିତ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜାପାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ ଏବଂ ଅନେକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ GST କିମ୍ବା VAT ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଶ୍ୱର ୧୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାରର GST କିମ୍ବା VAT କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାରାହାରି ବିଶ୍ୱ GST ହାର ୧୬% ରୁ ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଭାରତ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ GST ଲାଗୁ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଧାରଣା ନୁହେଁ। ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ୧୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।