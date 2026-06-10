ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ
କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା, ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (SIPRI)ର ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିୟୋଜନରେ ରଖିଛି। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାମରିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିମ୍ବା ଘାଟିରେ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଭାରତର ପରମାଣୁ ରଣନୀତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି।
ନିୟୋଜିତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ:
ନିୟୋଜିତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିମ୍ବା ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଏ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ। ବିପରୀତରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ; ଏପରି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିଛି:
SIPRI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧୯୦ଟି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୨ଟି ଅସ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏହାର ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୃଥକ ରଖିଛି, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ୟାନିଷ୍ଟରାଇଜେସନ୍, ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପାଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରର ନିୟୋଜିତ ଭଳି ବିକାଶ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି:
୧. ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା – ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ SIPRI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର କେବଳ କିଛି ଦେଶ ପାଖରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ; ଏହା ପ୍ରାୟ ୧,୭୭୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛି, ଯାହା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ ଏବଂ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ରଖାଯାଇଛି।
୨. ରୁଷ – ରୁଷ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ପ୍ରାୟ ୧,୭୯୬ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି।
୩. ଫ୍ରାନ୍ସ – ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୨୮୦ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।
୪. ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ୍ – ବ୍ରିଟେନ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହାର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ସମୁଦ୍ର-ଭିତ୍ତିକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
୫. ଚୀନ୍ – ଚୀନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ବିସ୍ତାର କରୁଛି। SIPRI ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ପାଖରେ ୩୪ଟି ନିୟୋଜିତ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏବଂ ଏହାର ମୋଟ ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ୬୨୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
୬. ଭାରତ – ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିୟୋଜନରେ ଅଛି।
କେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିନାହାଁନ୍ତି:
SIPRI ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଦେଶ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହାକୁ ସକ୍ରିୟ ନିୟୋଜନ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତଥାପି ରିପୋର୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବିବେଚନା କରେ ନାହିଁ।
ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯଦିଓ ଏହା କେବେବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।
SIPRI ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ ୧୨,୧୮୭ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି; ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୪,୦୧୨ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଛି।